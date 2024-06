Barcelona invertirà 560.000 euros per rehabilitar les façanes del Centre Martorell d'Exposicions

BARCELONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat invertir 560.000 euros en la rehabilitació de les façanes del Centre Martorell d'Exposicions del Parc de la Ciutadella, que permetrà recuperar els seus adorns de pedra, esgrafiats i elements ornamentals.

Es preveu que les obres comencin a principis de l'any que ve i que s'allarguin quatre mesos, segons ha informat aquest diumenge el consistori en un comunicat.

Aquesta és l'última fase que completarà el projecte de rehabilitació integral de l'edifici, que l'ha portat a reobrir al públic a principis d'any, després de la remodelació de tot l'interior i les obres per convertir-lo en més accessible, com la instal·lació d'una plataforma per a rampes.

Les obres seran compatibles amb el funcionament del centre, que estarà obert en horari habitual.

A més, per millorar l'accés al Parc de la Ciutadella, s'ha estrenat aquesta setmana un nou semàfor i pas de vianants al Passeig de Picasso i que connecta el Centre Martorell d'Exposicions amb el Born i el barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.