Barcelona invertirà 3,5 milions en la reforma dels carrers de Sant Adrià i Otger a Sant Andreu

BARCELONA 19 abr. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat la remodelació dels carrers de Sant Adrià i Otger, al nucli antic de Sant Andreu, amb un pressupost de 3,5 milions d'euros per construir un nou eix per als vianants de plataforma única, informa un comunicat del consistori aquest diumenge.
La previsió és que les obres comencin durant el tercer trimestre de 2026 i s'allarguin durant 15 mesos, utilitzant llambordes de granit a les zones exclusives per a vianants i asfalt en el carril central.
El trànsit de vehicles en aquestes vies es mantindrà restringit únicament a residents i serveis, la qual cosa permetrà instal·lar nous parterres i mobiliari urbà per fomentar les zones d'estada i la presència d'ombres al llarg de tot el recorregut.
Al carrer Otger, l'obra se centrarà a eliminar les escales actuals per anivellar el sòl amb els Jardinets de Ca Fabra.
La regidora del districte, Marta Villanueva, ha destacat que la reforma crearà un enllaç "més amable, verd i accessible en una zona central del barri".