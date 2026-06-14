Barcelona invertirà 2,7 milions en la reforma del carrer de l'Artesania a Nou Barris

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 14 juny (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona invertirà 2,7 milions d'euros en la remodelació del carrer de l'Artesania, al barri de la Guineueta del districte de Nou Barris, amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat dels vianants, ampliant les voreres i augmentant l'espai verd.
La previsió és que les obres s'iniciïn a principis de 2027 i que puguin acabarse durant la segona meitat de l'any, amb una intervenció sobre 4.800 m2 que obligarà a reubicar determinats serveis i ampliar espais existents davant de locals i habitatges, informa el consistori en un comunicat aquest diumenge.
La intervenció suposa l'extensió del parc de la Guineueta fins a la vorera del carrer de l'Artesania, la qual cosa, segons ha apuntat el regidor de Nou Barris, Xavier Marcé, suposa una "actuació clau" com a nexe de connexió entre els barris del Verdum, la Guineueta i Canyelles.
"És la millor prova del compromís ferm que mantenim per modernitzar els nostres barris i garantir que els veïns i veïnes disposen de més espai per caminar amb comoditat", ha afegit.
El pressupost d'aquesta actuació sortirà del Programa d'Inversió Municipal, que contempla una injecció de més d'1.900 milions d'euros en tota la ciutat.