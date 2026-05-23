Barcelona inverteix 3,2 milions en la renovació íntegra de 12 àrees per a gossos

BARCELONA 23 maig (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona invertirà 3,2 milions d'euros en la renovació íntegra de 12 àrees d'esplai per a gossos situades en 7 districtes de la ciutat, en el marc dels treballs del Pla Endreça.
Aquesta renovació integral consisteix en la renovació del paviment de sorra, la creació de recorreguts assequibles de formigó i la construcció de noves tanques perimetrals amb doble porta, informa el consistori en un comunicat aquest dissabte.
A més, es renoven la xarxa de reg i el sistema de drenatge i s'instal·larà nou mobiliari urbà com bancs, papereres, fonts, elements de protecció d'arbres i fanals.
Concretament, es renovaran les àrees dels Jardins Mestre Balcells, el Parc del Centri del Poblenou, el Parc de la Maquinista, el Parc Poblenou, els Jardins Font dels Ocellets, el Parc de Monterols, Jardins de la Indústria, la Plaça de la Sagrada Família, el Parc del Clot, i els jardins de Màlaga, Can Mantega i Joana Tomàs.
Barcelona explica actualment amb 232 espais per a gossos amb més de 875.000 metres quadrats disponibles, a més de l'espai de la platja de Llevant en temporada de bany.