Barcelona inverteix 19,9 milions d'euros en la nova comissaria de Sarrià-Sant Gervasi

BARCELONA, 18 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha destinat 19,9 milions d'euros per construir la comissaria de la Guàrdia Urbana del districte de Sarrià-Sant Gervasi, unes obres que previsiblement s'iniciaran el quart trimestre d'aquest any i s'allargaran per una mica més de dos anys.

Les noves instal·lacions tindran una superfície de més de 4.800 metres quadrats construïts i distribuïts en sis plantes, segons ha detallat aquest diumenge el consistori barceloní en un comunicat.

Des del 1988, la comissaria del districte està situada a la finca Can Ponsic, a l'avinguda Josep Vicenç Foix, compartint espai amb una escola municipal de música, amb prop de 1.240 metres quadrats dedicats al cos de policia de Barcelona.

La nova comissaria es construirà a la mateixa avinguda, al número 103-109 d'aquesta via, prop de la ronda de Dalt i de la rotonda de Can Caralleu.

L'edifici estarà integrat en l'entorn urbà i acollirà els 140 agents que actualment estan destinats al districte i noves promocions de la Guàrdia Urbana que estan previstes pròximament.