El Barcelona International Community Day celebra 10 anys reunint "el talent internacional"

BARCELONA, 26 oct. (EUROPA PRESS) -

El Barcelona International Community Day, de l'Ajuntament de Barcelona, celebra aquest dissabte al Museu Marítim la seva desena edició com a "trobada anual de referència de l'ecosistema de talent internacional i el principal espai de benvinguda i networking per a la comunitat estrangera".

Sota el lema '10 years with you' es fa un reconeixement als 10 anys consecutius de l'esdeveniment que "s'ha consolidat com la cita de referència per la nombrosa i dinàmica comunitat internacional local", informa el consistori en un comunicat aquest dijous.

El tinent d'alcaldia d'Economia, Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme, Jordi Valls, ha destacat que "es tracta de l'únic esdeveniment públic-privat que s'organitza a Espanya i al Sud d'Europa dirigit a la comunitat internacional".

Per a Valls, aquest esdeveniment, que se celebrarà el dissabte entre les 10 i les 19 hores, és "una mostra de la consolidació i el posicionament de Barcelona com a ciutat oberta i acollidora".

Com a novetat, aquest any se celebra el Cities for Talent Meeting, un esdeveniment de dos dies que reuneix 24 representants de 17 ciutats i regions líders en programes d'atracció i retenció de talent, que també visitaran el Barcelona International Community Day.