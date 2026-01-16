Barcelona intentarà flexibilitzar la reserva del 30% d'habitatge públic a través del Parlament

BARCELONA 16 gen. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, intentarà flexibilitzar la reserva del 30% d'habitatges públics a través del Parlament, incloent la mesura en la llei d'acompanyament dels pressupostos del Govern i que només tirarà endavant si s'aproven els comptes catalans.
La mesura preveu que no calgui el Pla de Millora Urbana per canviar d'ubicació un pis en una altra parcel·la del mateix barri per agilitzar en un any la tramitació de la regla, han explicat el quart tinent d'alcalde, Jordi Valls, i el comissionat d'Habitatge, Joan Ramon Riera, en una roda de premsa aquest divendres.
"Hem de flexibilitzar el 30%. Va ser una bona idea que es va convertir en norma i hem de veure si l'eficiència de la norma és bona i no quedar-nos en la idea", ha expressat.
En preguntar-li si es reprendran les negociacions amb Junts, ha afegit que el que no faran serà "discutir eternament" per la mateixa qüestió i ha subratllat que no han canviat de posició, ja que, en les seves paraules, sempre han dit que el 30% està per quedar-se.
Per la seva banda, Riera ha remarcat que aquesta possibilitat ja la negociaven amb Junts abans que a l'estiu quedés en un calaix el debat sobre modificar la reserva d'habitatge protegit.