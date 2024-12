Barcelona intensifica la seguretat per Cap d'Any amb un control d'accés a Maria Cristina

BARCELONA 29 des. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona intensificarà la presència de seguretat i altres serveis municipals durant la nit de Cap d'Any per "garantir una celebració cívica i segura", amb un control d'accés a l'avinguda de Maria Cristina durant l'espectacle pirotècnic, segons un comunicat del consistori aquest diumenge.

La Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra establiran un dispositiu de prevenció per al desenvolupament normal de l'ús de la via pública, i el cos de policia de Barcelona també farà un monitoratge de les xarxes socials per detectar possibles convocatòries de celebració i vetllar així pel descans dels veïns.

També es reforçarà la presència policial a l'avinguda de Reina Maria Cristina, amb un dispositiu conjunt entre Guàrdia Urbana, Mossos i Protecció Civil, ja que es preveu una gran assistència a l'espectacle pirotècnic que donarà la benvinguda al 2025.

Es realitzarà un dispositiu d'accés amb filtres de control situats a la calçada central entre les Torres Venecianes, per evitar la introducció a la zona d'ampolles de vidre, llaunes, patinets elèctrics o de qualsevol objecte que pugui ser perillós per a la seguretat pública.

El Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPCPEIS) i la Guàrdia Urbana també activaran el servei de drons com a element de suport i informació.

ITINERARIS SEGURS

Per prevenir violències masclistes i LGTBIfòbiques, la Guàrdia Urbana facilitarà itineraris segurs en entorns d'oci nocturn, a l'avinguda de Maria Cristina i en els desplaçaments de les persones cap al transport públic, amb un patrullaje "proactiu, dinàmic i amb molta atenció".

A més, s'establiran controls d'alcoholèmia i drogo-test en diferents punts de la capital, es reforçaran els serveis de neteja amb 81 operaris i 32 vehicles, i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) mantindrà sense interrupcions el servei de metro durant tota la nit de Cap d'Any.