Barcelona instal·larà la pantalla gegant per a l'Eurocopa a la plaça Catalunya

BARCELONA, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona instal·larà la pantalla gegant per a la final de l'Eurocopa 2024 --que se celebrarà diumenge a les 21 hores i que enfrontarà la selecció espanyola de futbol masculí contra Anglaterra-- a la plaça Catalunya.

Així ho ha anunciat el regidor d'Esports, David Escudé, en un missatge a X recollit per Europa Press, en resposta a una anotació per la mateixa xarxa social de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que va confirmar que el consistori instal·laria una pantalla per seguir la final i que "ben aviat" anunciarien l'espai on se situaria.

La mesura arriba després que el passat 18 de maig, el consistori va instal·lar una pantalla gegant a la plaça Catalunya per veure la final de la UEFA Women's Champions League 2024, que va guanyar el FC Barcelona.