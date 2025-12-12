Barcelona instal·la 2 nous radars de velocitat a la ronda Litoral a l'altura de la Zona Franca

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 des. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa aquest divendres 2 radars nous de punt a la ronda Litoral (B-10), un per sentit al punt quilomètric 16,1, a l'altura de la Zona Franca.
En un comunicat, el consistori ha emmarcat la instal·lació d'aquests sistemes de control automàtic dels excessos de velocitat en el compromís municipal d'"incrementar la seguretat viària i reduir els sinistres viaris a la capital catalana".
L'elecció de la ubicació s'ha valorat conjuntament entre l'Àrea de Mobilitat i la Guàrdia Urbana, i analitza les dades de sinistralitat i amb l'objectiu de cobrir els punts on es detecta un número més elevat d'accidents.