Barcelona instal·la 19 papereres antigavines i 15 compactadores a Ciutat Vella i Sant Martí

BARCELONA, 15 juny (EUROPA PRESS) -

Barcelona ha instal·lat 19 papereres antigavines al barri de la Barceloneta i 15 papereres d'autocompactació a les zones dures i accessos a les platges de Bogatell i Nova Icària, ha informat aquest dissabte l'Ajuntament en un comunicat.

Les 19 papereres antigavines, 11 amb capacitat de 80 litres i 8 de 120 litres, tenen una boca reduïda amb tapa per evitar que els animals furguin en els residus.

Les 15 papereres d'autocompactació han estat dissenyades perquè siguin més accessibles i sostenibles, ja que funcionen amb tecnologia solar i avisen quan s'acosten al seu màxim, a través de la plataforma de gestió dels serveis de neteja.

A més, són més grans, per la qual cosa permeten augmentar per cinc el volum de residus, i la majoria són per a envasos i llaunes exclusivament.

Tots dos models, avaluats fa sis mesos i aprovats per al seu ús, entren en el marc del pla Endreça, que pretén mantenir net l'espai públic.