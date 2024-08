Barcelona insisteix a intervenir entre les colles de Gràcia per desencallar el conflicte

BARCELONA, 16 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona, des del Districte de Gràcia, insisteix a mantenir obert "en tot moment l'espai de negociació" entre la Coordinadora de les Colles de Cultura de Gràcia i la Colla Vella per desencallar el conflicte i que es puguin dur a terme tots els actes de les festes, informen fonts municipals a Europa Press aquest divendres.

Les discrepàncies entre ambdues estan protagonitzant aquesta Festa Major, que no compta amb els habituals correfocs ni amb activitats de foc després que l'Ajuntament denegués els permisos al·legant que no es donaven les circumstàncies indispensables per dur-les a terme arran d'aquestes desavinences.

El conflicte ha afectat a les festes des del seu inici el dimecres a la tarda i també s'han suspès actes de cultura popular: el primer va ser la cercavila prèvia al pregó.

Durant aquests dies, les colles i l'Ajuntament han mantingut diverses reunions per tractar d'arribar a un acord que no s'ha produït i que ha propiciat que la Junta del Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia prengui la decisió de dimitir, segons va avançar 'Betevé' aquest dijous.

Mentre, el barri continua engalanat amb 23 carrers adornats per les comissions de festes, que porten un any treballant en els seus locals per decorar els carrers i places, i amb activitats que es mantenen allunyades del conflicte entre colles.