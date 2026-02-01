Barcelona iniciarà a l'abril la transformació urbana del Turó de la Font de la Guatlla

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Millorarà la mobilitat i accessibilitat dels carrers Guatlla, Lotus, Gessamí, Begònia, Hortènsia i Pas de Valls
BARCELONA, 1 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona iniciarà aquest mes d'abril les obres de transformació urbana del Turó de la Font de la Guatlla, al districte de Sants-Montjuïc de la ciutat, que milloraran la mobilitat i l'accessibilitat dels carrers Guatlla, Lotus, Gessamí, Begònia, Hortènsia i Pas de Valls.
La millora es farà en diferents fases, i complementarà la reurbanització del carrer Amposta del mateix barri, unes intervencions que formen part del Pla de Manteniment Integral del Pla Endreça del consistori, i a les quals es destinaran uns 4 milions d'euros, del total de 435 que s'invertiran fins a 2028 a tota la ciutat.
La primera fase, als carrers Guatlla i Lotus, s'iniciarà a l'abril i s'allargarà 6 mesos, en què es repavimentarà tot el tram, se soterraran línies aèries, se substituirà l'enllumenat i es faran actuacions puntuals en el clavegueram.
També hi haurà una major pacificació del tràfic i es canviarà el sentit d'alguns trams en aquests carrers: Guatlla serà de baixada entre Lotus i Chopin, i de pujada entre Lotus i Polvorí; mentres que Lotus canviarà de sentit per poder pujar per carrer Dàlia i baixar per Guatlla.
SEGONA FASE
La segona fase contempla la remodelació dels carrers Gessamí, Begònia, Hortènsia i Pas de Valls, i es preveu iniciar-la a l'estiu, en unes actuacions que duraran 10 mesos.
En aquests carrers residencials, que tenen trams amb forts pendents, es faran obres de millora de l'accessibilitat amb noves rampes, i nous elements de mobiliari urbà, d'introducció de més vegetació, una nova xarxa de drenatge i noves zones de joc amb un gran tobogan entre Gessamí i Begònia.