Barcelona inicia la rehabilitació de l'Umbracle de la Ciutadella, amb una inversió de 2,3 milions

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 21 juny (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona iniciarà aquesta setmana les obres de restauració de l'Umbracle del parc de la Ciutadella amb una inversió de 2,3 milions d'euros i una durada prevista fins a finals del primer semestre de 2027, segons ha informat aquest diumenge en un comunicat.
L'actuació, que té l'objectiu de recuperar l'edifici i transformar-ho en un espai de divulgació científica obert a la ciutadania, permetrà adaptar-ho a la normativa vigent en accessibilitat, protecció contra incendis, sostenibilitat i eficiència energètica, a més de garantir la seva conservació.
El projecte recuperarà l'aspecte original de l'Umbracle, construït el 1883 i dissenyat per Josep Fontseré, mitjançant la restauració de les façanes, els accessos, els camins interiors, la coberta i altres elements patrimonials, al mateix temps que millorarà el mobiliari, el drenatge, la il·luminació i el sistema de reg.
Les obres s'han planificat per preservar totes les espècies vegetals de l'interior i els arbres de l'entorn, mantenint la funció original de l'edifici com a espai destinat a albergar plantes de diferents climes.
La rehabilitació de l'Umbracle forma part de la renovació integral del parc de la Ciutadella, que inclou actuacions en 11 de les seves 14 hectàrees de zones verdes i la recuperació d'altres edificis històrics com el Centre Martorell d'Exposicions, l'Hivernacle i el Castell dels Tres Dragons.