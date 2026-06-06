Barcelona inicia la reforma de l'avinguda Roma per transformarla en un passeig per als vianants

BARCELONA 6 juny (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona iniciarà la setmana vinent les obres de reforma de l'avinguda Roma entre els carrers Viladomat i Calàbria, una intervenció que costarà 4,4 milions d'euros i que s'allargarà fins a la primavera de 2027 amb l'objectiu de guanyar espai per als vianants i zones verdes en aquest tram de l'Eixample, informa en un comunicat el consistori.
El projecte inclou la creació d'una plaça d'uns 7.700 metres quadrats just davant de l'edifici Estel, un espai que ampliarà el passeig per als vianants fins al carrer València i incorporarà un carril de servei de plataforma única per a vehicles d'emergència.
Els treballs completen la reurbanització dels dos primers trams de l'avinguda que ja es van executar per fases en els anys 2004 i 2010, seguint el traçat per connectar l'eix amb l'estació de Sants.
El pla preveu que el final d'aquestes obres s'encadeni amb l'execució dels següents trams de l'avinguda Roma fins al carrer Entença, dels quals l'Ajuntament ja disposa d'un avantprojecte.
"Hem aconseguit posar al dia un dels eixos més importants del districte, fent-ho més amable i més sostenible, i a l'atzar, millorar substancialment la qualitat de vida del veïnat", ha dit el regidor del districte de l'Eixample, Jordi Valls.