Barcelona inicia el manteniment de les franges forestals de prevenció d'incendis

AJUNTAMENT DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 2 maig (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat aquesta setmana els treballs de manteniment de les franges de prevenció d'incendis forestals dins del terme municipal, especialment en l'àmbit de Collserola.
Les actuacions les està fent a través de l'institut de Parcs i Jardins i es duran a terme en els districtes de Gràcia, Horta-Guinardó, Les Corts, Nou Barris i Sarrià-Sant Gervasi, cobrint 346 hectàrees amb un pressupost de 400.000 euros, informa el consistori en un comunicat aquest dissabte.
Els treballs se centren a desbrossar males herbes, "prioritzant l'eliminació de vegetació seca i morta", i deixaran la massa forestal amb les densitats òptimes per minimitzar la propagació del foc durant el període d'alt risc d'incendi.
Ha afegit que, en el context actual marcat per la presència de pesta porcina africana (PPA) al parc de Collserola, la normativa vigent estableix restriccions de determinats treballs en zones afectades.
Malgrat això, ha afirmat que els treballs de prevenció d'incendis són considerats essencials per a la seguretat i es portaran a terme amb les mesures de desinfecció requerides per la presència de PPA.