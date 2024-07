Barcelona inicia les proves del tramvia per la Diagonal entre Glòries i Verdaguer

BARCELONA, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat aquest dilluns a la nit les proves de la integració del tramvia per la Diagonal, en el primer tram de la unió que s'està duent a terme, entre la plaça Glòries i Verdaguer.

El tramvia ha començat a circular poc abans de les 23 hores, al costat de de la Guàrdia Urbana i una vintena de membres de personal tècnic de la direcció d'obra, per valorar la situació a mesura que ha avançat per la Diagonal, a 5 quilòmetres per hora.

També hi han assistit a aquestes primeres proves la primera tinenta d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, i la consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella.

La previsió és que, després d'aquesta primera etapa de proves (la durada de les quals depèn de com avancin), es dugui a terme la marxa en blanc, que consistirà en la circulació del tramvia sense passatgers.

Es provarà la regulació de semàfors i la interacció entre el tramvia i la resta de persones, autobusos i cotxes, perquè el tramvia pugui posar-se finalment en funcionament per a passatgers en aquest tram a la tardor.