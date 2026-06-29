Barcelona inicia les obres de renovació i millora de la gespa del camp de futbol de la Teixonera

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 29 juny (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona inicia aquesta setmana les obres de renovació i millora de la gespa del camp de futbol 11 de la Teixonera, al districte d'Horta-Guinardó, amb una inversió de 600.000 euros, ha informat en un comunicat aquest dilluns.
Les obres, impulsades per l'Institut Barcelona Esports (IBE), suposen la substitució de la gespa artificial del camp, incloent el desmuntatge de la gespa actual, i està previst que els treballs acabin abans de final d'estiu.
A més a més, també inclou la retirada de l'equipament esportiu i xarxes existents i la reparació de la base de sauló amb els pendents adequats.
La nova gespa artificial tindrà una base elàstica i estarà recobert de sorra sílice, seguint les especificacions tècniques, i també s'executarà el marcatge dels camps de futbol 11 i 7, segons la normativa de la FIFA, juntament amb la formació d'un nou canal de desguàs al fons est, mantenint el sistema de reg existent.
Es tracta d'una de les actuacions que forma part del pla de xoc per a la millora i el manteniment de les instal·lacions esportives de la ciutat que el consistori va acordar amb ERC, amb una inversió global de 10 milions d'euros.