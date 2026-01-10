Barcelona inicia les obres de remodelació de la plaça de les Roquetes a Nou Barris

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 10 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona començarà el dilluns 12 de gener les obres de remodelació de la plaça de les Roquetes del districte de Nou Barris.
El projecte, integrat en el Pla de Barris, preveu remodelar la plaça incloent més zones d'ombra, nou mobiliari urbà com bancs o papereres i més espai de joc infantil, informa el consistori en un comunicat aquest dissabte.
Es preveu que les obres durin 9 mesos, fins a la tardor, i costin 1,94 milions d'euros.
Segons l'Ajuntament, l'objectiu de les obres és alliberar el centre de la plaça i "convertir la zona en un espai atractiu per a la vida comunitària del barri".
També s'aprofitarà la reforma per millorar la impermeabilitat de la plaça mitjançant la reparació del paviment de la superfície, el reajustament dels pendents i el redisseny del sistema de recollida d'aigües.