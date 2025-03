Barcelona inicia les obres del projecte d'habitatge cooperatiu La Domèstika, a la Bordeta

BARCELONA 16 març (EUROPA PRESS) -

El projecte d'habitatge cooperatiu La Domèstika, al barri de la Bordeta de Barcelona, ha començat amb les obres de rehabilitació de l'edifici, que compten amb una inversió total de més de 2,3 milions d'euros, ha informat l'Ajuntament de Barcelona aquest diumenge en un comunicat.

Les obres de l'edifici, a la plaça de la Farga, s'han iniciat avui i es preveu que els sis habitatges en règim de cessió d'ús destinats als cooperativistes es puguin lliurar a finals de 2026, en un espai de 715 metres quadrats que va ser cedit a la Domèstika al 2022 per un període de 99 anys per part de l'Ajuntament, en el marc de la primera fase del conveni ESAL.

El projecte també inclou espais d'ús comunitari com una sala polivalent o un terrat, i el local de la planta baixa serà un taller per la Comissió de Festes de la Farga i un espai de magatzem per a l'Hortet de la Farga.

A l'acte d'inici de les obres celebrat aquest diumenge al matí, el comissionat d'Habitatge del consistori, Joan Ramon Riera, ha destacat la importància de l'habitatge cooperatiu i assegurat que, si es vol arribar a disposar de l'habitatge com a cinquena pota de l'estat de benestar, "cal apostar per tots els models i iniciatives possibles per ampliar el parc públic".

El conveni ESAL de l'Ajuntament de Barcelona suma quatre fases amb 20 futures promocions que sumen un total de 699 habitatges públics, 429 de lloguer i 270 en règim de cessió d'ús, mentre que hi ha 334 habitatges en obres a Barcelona i es preveu que 70 les iniciïn al llarg d'aquest any.