Barcelona inicia les obres per millorar l'Espai 30 de la Nau Ivanow al barri de la Sagrera

BARCELONA, 29 set. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha començat les obres per millorar l'Espai 30 de la Nau Ivanow, al barri de la Sagrera, per reformar, ampliar i millorar l'equipament que actualment funciona com a espai associatiu i cultural del barri.

Les obres s'allargaran durant 12 mesos i compten amb un pressupost total de més de 2,4 milions d'euros, segons ha informat el consistori barceloní aquest diumenge en un comunicat.

L'actuació permetrà regular les condicions d'edificació del complex per consolidar-lo com un espai cultural i associatiu, se'n millorarà l'accessibilitat i s'adequaran els edificis i els espais a l'actual normativa, millorant-ne el confort, la funcionalitat i les prestacions energètiques.

VILLANUEVA: "TRIPLE OBJECTIU"

La regidora del districte de Sant Andreu, Marta Villanueva, afirma que amb aquesta intervenció s'aconsegueix un "triple objectiu": fer més accessible l'espai, assegurar que les entitats del barri disposen d'un espai per a les seves activitats i preservar la memòria del barri recuperant un espai que explica el passat industrial del districte.

El conjunt edificat de l'Espai 30 està format per tres naus industrials adossades que formen part de l'antic conjunt de la Nau Ivanow, en una parcel·la que compta amb una superfície total de 1.178 metres quadrats.

L'edificació ocupa gran part de la parcel·la i deixa tres àmbits exteriors, un dels quals queda protegit per una tanca.