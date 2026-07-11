Barcelona inicia les obres per ampliar l'accés al barri del Coll a l'entorn del Park Güell

BARCELONA, 11 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat les obres de reordenació urbanística en un àrea de 2.700 metres quadrats que dona accés a la part superior del barri del Coll, al districte de Gràcia, a l'entorn del Park Güell, amb un pressupost de 3,6 milions d'euros i una durada prevista de 17 mesos.
L'actuació afecta a l'àmbit comprès entre la intersecció dels carrers Santuari i Ceuta fins a la intersecció amb els carrers Portell i Tirso, una zona que compta actualment amb pendents pronunciades, talusos i voreres estretes, informa un comunicat del consistori.
La reforma té com a objectiu l'ampliació de les calçades per permetre el gir segur dels autobusos en tots dos sentits de la marxa i l'eixamplament de les voreres per eliminar els obstacles actuals.
El projecte també contempla la consolidació i conservació de l'aflorament rocós del període Triàsic situat en l'encreuament dels carrers Ceuta i Santuari per assegurar el talús, a més de la renovació del mobiliari urbà i la plantació de nous arbres.
La regidora de Gràcia, Laia Bonet, ha explicat que l'actuació "permetrà transformar completament la zona, com demanaven els veïns de la zona: D'una banda, es guanyarà espai per a vianants, amb voreres més amples i accessibles, però també es crearan noves zones d'estada i es millorarà el pas dels autobusos."
El finançament dels treballs és a càrrec del Pla de Reforma Interior (PRI) del districte de Gràcia i dels ingressos derivats de l'activitat turística del Park Güell, així mateix, durant els 17 mesos d'execució, el tràfic no veïnal i les línies d'autobús 87 i 129 romandran desviats entre els carrers Santuari i Font del Coll.