Barcelona inicia les obres d'urbanització del carrer Badajoz amb una inversió de 5 milions

BARCELONA 10 maig (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat aquesta setmana les obres d'urbanització del carrer Badajoz, entre l'avinguda Icària i el carrer Pallars, amb una inversió de 5 milions d'euros, segons ha informat aquest diumenge a través d'un comunicat.
L'actuació, que té una durada prevista de 14 mesos, abasta cinc illes i una superfície de 15.430 metres quadrats, així com inclou un carril bus, dos carrils de circulació, un carril bici de 2,30 metres i voreres de 4,60 metres d'ample.
Segons explica el comunicat, el projecte preveu pacificar i elevar quatre creus, entre ells els de Doctor Trueta, Pujades i Ramon Turró, on s'ampliaran les zones per als vianants, les verdes i es millorarà l'entorn de l'escola Voramar.
La urbanització també augmentarà els arbres de 89 a 195 exemplars, posarà més arbustos, més zones de gespa i instal·larà una nova xarxa de reg i il·luminat LED.
Les obres formen part de la transformació integral del carrer Badajoz en l'àmbit del 22@, que preveu crear en els propers anys un nou carril bici d'1,4 quilòmetres entre l'avinguda Icària i la plaça de Glòries.