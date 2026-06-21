Barcelona inicia les obres d'un nou espai verd entre els carrers de Lepant i Padilla

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 21 juny (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat les obres d'urbanització d'un nou espai verd entre els carrers de Lepant i Padilla, en l'espai entre la ronda del Guinardó i el carrer de Mas Casanovas, en el districte d'Horta-Guinardó, ha informat en un comunicat aquest diumenge.
L'actuació transformarà aquest espai de 2.995 m2 en un nou espai verd integrant el passatge de Sant Pere i recuperant el traçat històric de l'antic torrent de Lligalbé, amb una durada prevista de 8 mesos i un pressupost de 969.000 euros.
La intervenció incorpora també elements patrimonials rellevants i, tal com havien sol·licitat els veïns, es conservarà un mur de pedra que forma part del recorregut històric del camí de la Llegua, antiga via rural del Baix Guinardó, així com una pedra situada al terra que servia com a gir per als carros en direcció al torrent de Lligalbé.
El nou espai inclourà 1.450 m2 de zones verdes amb diversitat d'espècies vegetals i també es crearà un circuit de salut, àrees de mobiliari urbà i es restaurarà la font existent.
El projecte integra solucions de drenatge sostenible mitjançant pous d'infiltració i, quant a la il·luminació, s'instal·larà tecnologia led.