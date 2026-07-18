Barcelona inicia l'adjudicació de 7 habitatges de lloguer assequible de la Casa Orsola

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat el procés d'adjudicació de 7 pisos de propietat municipal a la Casa Orsola, al districte de l'Eixample, que es podran a un preu assequible d'entre 600 i 900 euros, informa en un comunicat d'aquest dissabte.
D'entre els 7 pisos, que no tenien contracte vigent quan es va comprar la finca, 6 se sortejaran entre les persones inscrites en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge protegit de Barcelona (Rshpob).
El pis restant es reserva per al programa d'habitatges d'inclusió dirigit a entitats de l'àmbit social.
El preu d'entre 600 i 900 euros s'ha calculat aplicant un 15% de descompte sobre el preu mitjà del topall del sistema de preus de referència.
Els pisos a sortejar tenen entre 46 i 72 metres quadrats; 1 dels habitatges disposa de 2 dormitoris, i els altres 5, de 3.
2 d'ells seran per a unitats de convivència que visquin actualment al barri de la Nova Esquerra de l'Eixample, Sant Antoni i l'Antiga Esquerra de l'Eixample; 2 habitatges es reservaran a menors de 35 anys, i 2 més se sortejaran en el contingent general.