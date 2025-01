Barcelona inicia a l'acte solemne el Bicentenari dels Tres Tombs, que tindrà activitats tot l'any

El programa d'activitats s'ha presentat a l'acte solemne celebrat aquest dissabte en el Saló de Cent

L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat el Bicentenari dels Tres Tombs i ha presentat el programa d'activitats anual a l'acte solemne celebrat aquest dissabte al Saló de Cent, segons un comunicat del consistori.

Els Tres Tombs de Barcelona és una efemèride d'una tradició que després de 200 anys continua vinculada a la ciutat i per a aquesta ocasió la Federació dels Tres Tombs de Sant Antoni ha preparat activitats per a tot l'any 2025.

A més, aquest any Barcelona també es converteix en la capital i epicentre dels Tres Tombs a Catalunya amb la celebració el mes de maig de la XXVIII Trobada Nacional dels Tres Tombs.

CULTURA, ARRELS I TRADICIÓ

L'acte ha estat presidit per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i ha comptat amb la directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya, Carol Duran.

Collboni ha felicitat a totes les entitats que participen en aquesta tradició, especialment a la Federació dels Tres Tombs de Sant Antoni i a la Federació Catalana dels Tres Tombs: "Una festa que ens connecta amb la cultura, les arrels i la tradició de la nostra ciutat i els nostres pobles i que uneix generacions".

Ha assegurat que la cultura popular parla de la identitat col·lectiva, i que se li ha de donar reconeixement: "Ens permet saber què ens ha fet ser com som per poder somiar com volem ser en el futur".

El president de la Federació Tres Tombs de Sant Antoni de Barcelona, Andreu Bernadàs, ha dit que aquest bicentenari difon la història del transport a Barcelona, "el coneixement del patrimoni històric, la difusió de la cultura popular i la defensa del benestar animal".

La cavalcada dels Tres Tombs de Sant Antoni serà el dia 18 de gener, amb la participació de nombrosos carruatges amb cavalls i ases que recorreran els carrers del barri de Sant Antoni i del centre de la ciutat.