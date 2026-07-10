Barcelona incorporarà 132 allotjaments més per a persones sense llar

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA, 10 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que preveu incorporar 132 allotjaments més per a persones sense llar, després de celebrar la segona reunió plenària de la Taula de Ciutat sobre el sensellarisme que es va constituir el passat mes de gener.
En un comunicat aquest divendres, la cinquena tinent d'alcalde i responsable de Drets Socials, Raquel Gil, ha subratllat que el Govern municipal "situa la lluita contra el sensellarisme com una prioritat estratègica de ciutat".
L'ampliació de recursos residencials preveu diferents actuacions com la posada en marxa aquest estiu dels nous allotjaments al carrer Veneçuela per a famílies i persones soles amb capacitat per a 40 persones.
També la incorporació progressiva de 5 pisos per a joves sense llar, en col·laboració amb el Pla de Barris i amb 20 places disponibles, i la projecció de dos nous equipaments el 2028 que sumaran 112 allotjaments.
Sobre les accions anunciades, la comissionada d'Acció Social, Sonia Fuertes, ha afirmat que la Taula és un espai "clau de treball compartit, amb una clara dimensió operativa i d'impuls de propostes".
MÉS PROFESSIONALS
La Taula també ha acordat que la ciutat crearà entre 35 i 45 places sociosanitàries més per a persones sense llar amb malalties cròniques o necessitats sanitàries específiques, a banda d'incorporar 19 professionals entre setembre i finals d'any als equips especialitzats en la matèria de l'Institut Municipal de Serveis Socials.
A la reunió hi han assistit el síndic de greuges de Barcelona, representants de Drets Socials de la Generalitat, entitats del Tercer Sector, de la Xarxa de Persones Sense Llar (XPASPLL), experts de la Universitat de Barcelona, representants de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB), de col·legis professionals de treball social, psicologia, educadors socials i periodistes, dels sindicats de CCOO i la UGT i dels grups municipals.