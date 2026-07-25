Barcelona incorpora tres nous centres al programa de suport alimentari 'Alimenta'

BARCELONA 25 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha ampliat la xarxa del programa de suport alimentari 'Alimenta' amb la incorporació de tres nous centres gestionats per entitats socials, aconseguint un total de set equipaments a la ciutat i 170 places, informa un comunicat del consistori aquest dissabte.
Entre les tres noves obertures es troben l'espai Alimenta Sants-Badal, impulsat junt amb la Fundació Can Pedró i dotat amb 30 places enfocades prioritàriament a famílies amb menors; l'espai Alimenta Raval, desenvolupat per Impulsem en el recinte del MACBA amb un mínim de 16 places per a homes en edat laboral; i Alimenta Eixample Esquerra, gestionat per l'entitat Mescladís amb 20 places destinades a dones en risc d'exclusió.
Aquests centres se sumen als quatre que ja es trobaven operatius: Alimenta Carmel-Teixonera, Alimenta Gòtic, Alimenta Nou Barris i Alimenta Besòs-Maresme.
El programa, engegat en 2021 a través de l'Institut Municipal de Serveis Socials, està dirigit a persones i famílies en situació de vulnerabilitat i treballa en àrees com el repartiment de menjars o cistelles d'aliments, l'orientació social i laboral, i l'organització de tallers de cuina amb activitats comunitàries.
La comissionada d'Acció Social, Sonia Fuertes explica que el programa "planteja un canvi de paradigma respecte als models més assistencials i situa a les persones en el centre, fomenta la seva participació activa en el procés i concep el suport a l'accés a l'alimentació com una eina per acompanyar processos de transformació personal i comunitària".
Per accedir a qualsevol d'aquests espais és requisit obligatori comptar amb una valoració prèvia dels serveis socials municipals, amb l'objectiu de seguir cada cas de forma personalitzada.