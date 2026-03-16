Publicat 16/03/2026 15:13

Barcelona incorpora 10 autobusos elèctrics de dos pisos al Bus Turístic aquest dimarts

Bus turístic de Barcelona 100% elèctric
TMB

BARCELONA 16 març (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona, a través de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), desplegarà aquest dimarts els primers 10 autobusos de dos pisos 100% elèctrics per al Barcelona Bus Turístic, del total de 23 vehicles que s'incorporaran a la flota en els pròxims mesos.

La licitació, publicada el juliol del 2024, preveia 18 autobusos elèctrics de dos pisos i 5 minibusos, tots elèctrics, que s'espera que estiguin disponibles per a l'estiu i s'incorporin progressivament a la flota, indica TMB en un comunicat dilluns.

La primera tinent d'alcalde i presidenta de TMB, Laia Bonet, ha destacat l'aposta del consistori per la renovació constant de la flota que, ha defensat, "no només s'aplica als vehicles de les línies regulars".

