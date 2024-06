Barcelona inaugura un punt per informar sobre els canvis urbanístics de la Rambla

BARCELONA, 15 juny (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha posat en funcionament aquest dissabte l'"Espai Rambla", un punt d'informació, atenció i divulgació per atendre dubtes i consultes de la ciutadania durant la reforma de la Rambla en els pròxims mesos.

Segons ha informat el consistori en un comunicat, l'espai compta amb una exposició amb continguts sobre la història de la Rambla, la transformació que es duu a terme ara al passeig i les característiques dels elements urbans del projecte d'obra.

L'espai compta amb uns 40 metres quadrats, visible directament des del carrer, l'horari d'atenció és de dilluns a divendres de 10.15 a 18.15 hores, i funcionarà durant els 32 mesos de durada prevista de la remodelació de la Rambla.

La inauguració coincideix amb l'inici de la segona fase de les obres prevista per a dilluns, 17 de juny, un cop s'han acabat les obres prèvies per garantir la mobilitat de la Rambla durant la remodelació.

Les obres que comencen la setmana que ve tindran diferents fases: primer, al costat Besòs del passeig; després, al costat Llobregat; i finalment a la part central del passeig, que es remodelarà per trams d'uns 50 metres per reduir les afectacions.

A més de les accions informatives específiques per a veïns i comercials, durant els primers dies de la nova fase de les obres, es desplegaran informadors per a les parades d'autobús i metro als dos extrems del passeig per informar sobre els canvis en el transport públic i la mobilitat de la zona.