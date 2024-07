Barcelona inaugura el nou Port Olímpic amb miradors i un espai gastronòmic

BARCELONA, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

Barcelona ha reobert aquest diumenge el Port Olímpic amb nous miradors i a l'espera que a l'agost entri en funcionament un nou espai gastronòmic, amb la qual cosa recupera més de 20.000 metres quadrats per a l'espai públic.

El renovat Port Olímpic acollirà més de 50 empreses d'economia blava vinculades a la nàutica, la innovació i la sostenibilitat, de manera que generarà més de 150 llocs de treball, segons ha informat el consistori en un comunicat.

El Moll de Mestral, on fa anys hi havia terrasses i locals d'oci nocturn, ara és una gran plaça de més de 8.000 metres quadrats, equivalent a tres illes de l'Eixample.

S'ha obert el nou accés que comunicarà el Balcó Gastronòmic amb la platja de la Nova Icària i el passeig-mirador del Dic de Recer, que serà plenament accessible a finals d'agost, un cop comenci l'activitat dels restaurants.

El Balcó Gastronòmic, que començarà a funcionar a l'agost, comptarà amb 11 restaurants i tres botigues gastronòmiques com Sagardi, El Tribut, El del Mar - Hermanos Torres, El Cangrejo Loco i Superlocal, entre d'altres.

JAUME COLLBONI

Durant la festa d'obertura, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni ha destacat que aquesta transformació s'ha fet "en temps rècord" davant la celebració de la Copa Amèrica.

Ha reivindicat la "gestió pública directa" per part de la ciutat que permetrà tenir, textualment, un seguiment més acurat dels usos d'aquest nou espai.

"No veníem i no ens divertíem; per tant, hem decidit que aquest hauria de ser un espai emblemàtic d'aquest canvi de model econòmic que la ciutat de Barcelona i les grans ciutats en general han de fer", ha afegit.