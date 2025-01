Barcelona inaugura el nou entorn de la Casa de l'Aigua al barri de Trinitat Vella

BARCELONA 25 gen. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha inaugurat aquest dissabte al matí els nous entorns de la Casa de l'Aigua, al barri de Trinitat Vella, una reforma que ha millorat l'accessibilitat i l'àrea de jocs infantils, mantenint el seu verd original per promoure nous usos entre els veïns del barri.

Amb l'impuls del Pla de Barris, les obres s'han allargat durant 10 mesos i han suposat una inversió municipal de gairebé 1,4 milions d'euros, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.

L'espai va obrir el passat mes de desembre, però és aquest dissabte quan s'ha celebrat la seva inauguració amb els veïns del barri, amb l'assistència també de la regidora del districte de Sant Andreu, Marta Villanueva, i el regidor de Pla de Barris, Lluís Rabell.

RESPECTANT EL PATRIMONI

La reforma de l'espai ofereix un nou punt d'estada al barri, on s'ha potenciat el joc i el descans, encara que respectant el patrimoni de la Casa de l'Aigua i mantenint elements com l'arbrat, la vegetació i la topografia ja existent.

Per fer els espais accessibles, l'esplanada s'ha adaptat creant un pendent transitable tant per a vianants com per a vehicles ocasionals de manteniment, creant diferents recorreguts amb paviments accessibles que enllacen amb altres espais de l'àrea verda i la vorera.