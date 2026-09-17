Barcelona impulsa el Tasta Nou Barris per donar visibilitat a la gastronomia del districte

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dijous el Tasta Nou Barris, un projecte per "reconèixer, connectar i donar visibilitat" als establiments i professionals de la gastronomia del districte barceloní.
La primera edició d'aquesta jornada oberta se celebrarà el dissabte 26 de setembre de 12 a 24 hores al pati de la seu del districte i combinarà gastronomia local, vins catalans i música, informa el consistori en un comunicat.
El regidor de Nou Barris, Xavier Marcé, ha afirmat que en aquesta zona hi ha restaurants "excel·lents i professionals que treballen cada dia per oferir una cuina honesta i arrelada al territori" i que per això els volen donar visibilitat i reforçar-ne la projecció, a més de generar noves oportunitats per a l'economia local.
Així, els establiments que formaran la primera edició són 23 Gastrobar, 5 Hermanos, Casa Angelita, La Esquinica, L'Hostalet, Ovante i Txapeldun.
El gerent del restaurant 5 Hermanos i portaveu de Tasta Nou Barris, Jordi Gerpe, ha subratllat que el festival volen que sigui l'"inici d'una estructura capaç de donar continuïtat al talent gastronòmic del districte".