Barcelona impulsa el pla per a l'economia social i solidària "al servei de les persones"

BARCELONA 21 maig (EUROPA PRESS) -

La cinquena tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Raquel Gil, ha presentat aquest dimecres en la Comissió d'Economia el Pla d'impuls de l'economia social i solidària 2024-2027, una iniciativa per promoure l'economia "al servei de les persones" i per posar-les al centre.

Ha posat el Bloc 4 de Can Batlló com un "referent a Barcelona, a Catalunya i a Europa" per continuar contribuint a fer més forta, articulada, accessible i coneguda aquesta manera de fer i entendre l'economia.

L'informe, que ha estat ben rebut per tots els grups, també destaca la trajectòria històrica de l'economia social i solidària a la ciutat amb l'actual participació de 265 entitats que treballen en tots els sectors estratègics.