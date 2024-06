Barcelona impulsa un pla de mobilitat per celebrar la Copa Amèrica "amb les màximes garanties"

L'Ajuntament reforçarà el transport públic i prioritzarà als vianants



BARCELONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona, el Port de Barcelona i l'organització de la Copa Amèrica de Vela han impulsat un pla de mobilitat perquè la Copa Amèrica (que se celebrarà des del 22 d'agost fins al 27 d'octubre) es desenvolupi "amb les màximes garanties" per als veïns i els serveis del barri de la Barceloneta.

Ho ha dit aquest dilluns en declaracions als periodistes el gerent de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans, Xavier Paton, que ha explicat que el dispositiu s'aplicarà en l'àmbit litoral des de la platja de Sant Sebastià fins a la del Bogatell.

Es preveuen una vintena d'actuacions per facilitar l'accés a la zona durant els 39 dies que dura la competició, que tindrà lloc de les 14.00 a les 16.00, encara que Paton ha aclarit que això no significa que cada dia "pugui haver-hi necessitats de regular o modificar" la mobilitat.

El gerent també ha explicat que no hi ha previsió d'afectacions per la Copa Amèrica a les platges, que estaran "a la disposició de la ciutadania", amb un reforç dels serveis de socorrisme, bany assistit i neteja.

POSSIBLES RESTRICCIONS PER Al VEHICLE PRIVAT

El consistori ha avisat que el cotxe podria sofrir restriccions i ha informat que s'instal·laran aparcaments dissuasius de pagament en Fira de Barcelona (1.258 places) i el Fòrum (1.200 places).

Els dies de més afluència s'habilitarà un servei d'autobús llançadora gratuït des de tots dos aparcaments (Fira-Pla de Palau i Fòrum-Platja Bogatell) des de les 11.30 fins a les 18.30, amb una freqüència de pas d'entre 10 i 15 minuts.

Ha assegurat que les persones que tinguin un vehicle amb plaça d'aparcament garantida a la zona, i els veïns i els treballadors de la Barceloneta podran acreditar-se, a través del Centre Cívic del barri per accedir al recinte.

També es crearan tres zones d'estacionament i es transformaran 80 places de l'àrea blava en 370 noves places d'estacionament de motos en la calçada i es prohibirà l'estacionament en les voreres del carrer del Gas, el passeig Marítim i el passeig de Joan de Borbó.

REFORÇ DE LA L4 DE METRE

Es reforçarà la L4 del Metre (TMB definirà els serveis una setmana abans) i les línies d'autobús D20, V15, V19, V21, V23, V25, V27, H16 i 47 durant les hores puntes, i s'implementaran dos nous carrils bus en la rambla Prim i al carrer Trelawny, així com zones de parada per a autobusos discrecionals en el passeig de Joan de Borbó i l'àmbit del World Trade Center.

Segons Paton, el pla de mobilitat té com a prioritat que el vianant "en tot moment pugui arribar a la seva destinació, assegurant-li el màxim confort", per la qual cosa l'Ajuntament instal·larà 25 torres informatives i 5 mapes amb itineraris a seguir, i s'han iniciat treballs d'adequació de recorreguts per als vianants a les zones de més afluències.

També estarà disponible el Bus Nàutic del Port de Barcelona, que va des del Moll de Drassanes fins al Moll de Llevant, per un preu d'1,9 euros i amb una freqüència de 30 minuts.

FINS A 250 PLACES MÉS DE BICING

Es podran utilitzar tots els carrils bici de l'entorn i es reforçarà el servei de Bicing amb dos estacionaments temporals, que incrementaran les places en entre 200 i 250 per estació.

També es facilitaran quatre aparcaments segurs per a bicis i vehicles de mobilitat personal en recintes tancats, amb capacitat per 100 vehicles, situats a l'entorn de la plaça del Mar, el Centri de Recerca Biomèdica, el Port Olímpic, i la zona de la platja del Bogatell.