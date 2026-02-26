Publicat 26/02/2026 16:19

Barcelona impulsa els ajuts perquè les comunitats de veïns prohibeixin els pisos turístics

Archivo - Dos turistes al centre de Barcelona
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

D'un màxim de 2.500 euros, es podran demanar des d'aquest divendres

BARCELONA, 26 febr. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona obre aquest divendres la convocatòria d'ajuts perquè les comunitats de veïns prohibeixin els pisos a través dels seus estatuts, una mesura acordada entre ERC i el govern municipal, en col·laboració amb el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida i la Cambra de Propietat Urbana.

Amb aquest ajut, que compta amb una inversió de 100.000 euros per part del consistori, les comunitats que hagin iniciat el procés a partir de l'1 de març del 2025 podran demanar fins al 50% de les despeses de gestió, fins a un màxim de 2.500 euros per a nous estatuts i 1.500 per modificar-los, indica en un comunicat.

El tinent d'alcalde d'Economia i Habitatge, Jordi Valls, ha destacat la mesura perquè els barcelonins i barcelonines puguin limitar les activitats que "generen efectes negatius per a la comunitat", com és el cas dels pisos turístics.

Així mateix, ha assenyalat que començar a prohibir pisos turístics abans del 2028, quan entrarà en vigor la seva eliminació definitiva a la ciutat, permetrà avançar en la lluita "contra l'exclusió residencial a Barcelona" i que més habitatges es destinin al lloguer residencial.

TRIBUNALS

L'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur) va anunciar al desembre que presentaria un recurs contenciós-administratiu contra aquesta iniciativa en excedir "el marc de competències municipals" i vulnerar la seguretat jurídica.

En el seu moment, Valls ja va reaccionar a la decisió d'Apartur, a qui va recriminar estar "tot el dia parlant d'il·legalitats però no parlar del focus del problema", com els problemes de convivència per als veïns generats pels pisos turístics.

Contador

Contingut patrocinat