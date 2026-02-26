Barcelona impulsa els ajuts perquè les comunitats de veïns prohibeixin els pisos turístics

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
D'un màxim de 2.500 euros, es podran demanar des d'aquest divendres
BARCELONA, 26 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona obre aquest divendres la convocatòria d'ajuts perquè les comunitats de veïns prohibeixin els pisos a través dels seus estatuts, una mesura acordada entre ERC i el govern municipal, en col·laboració amb el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida i la Cambra de Propietat Urbana.
Amb aquest ajut, que compta amb una inversió de 100.000 euros per part del consistori, les comunitats que hagin iniciat el procés a partir de l'1 de març del 2025 podran demanar fins al 50% de les despeses de gestió, fins a un màxim de 2.500 euros per a nous estatuts i 1.500 per modificar-los, indica en un comunicat.
El tinent d'alcalde d'Economia i Habitatge, Jordi Valls, ha destacat la mesura perquè els barcelonins i barcelonines puguin limitar les activitats que "generen efectes negatius per a la comunitat", com és el cas dels pisos turístics.
Així mateix, ha assenyalat que començar a prohibir pisos turístics abans del 2028, quan entrarà en vigor la seva eliminació definitiva a la ciutat, permetrà avançar en la lluita "contra l'exclusió residencial a Barcelona" i que més habitatges es destinin al lloguer residencial.
TRIBUNALS
L'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur) va anunciar al desembre que presentaria un recurs contenciós-administratiu contra aquesta iniciativa en excedir "el marc de competències municipals" i vulnerar la seguretat jurídica.
En el seu moment, Valls ja va reaccionar a la decisió d'Apartur, a qui va recriminar estar "tot el dia parlant d'il·legalitats però no parlar del focus del problema", com els problemes de convivència per als veïns generats pels pisos turístics.