Barcelona impulsa la campanya 'Poca Vergonya' contra les conductes incíviques

BARCELONA 14 març (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa la campanya 'Poca Vergonya', una iniciativa de comunicació destinada a frenar les conductes incíviques més habituals i incrementar la corresponsabilitat de la ciutadania en l'ús respectuós de l'espai públic, informa el consistori en un comunicat aquest dissabte.
La campanya inclou set espots de 10 segons i un ampli desplegament de formats als carrers --amb banderoles, una lona de gran format al carrer Comerç i intervencions en estacions de metro--, la premsa, la televisió i les xarxes socials, amb missatges segmentats per districtes i punts de més incidència segons els indicadors de la Guàrdia Urbana.
La campanya pretén exhibir situacions quotidianes com els botellots i el consum d'alcohol al carrer i els residus que s'aboquen als carrers com papers, borses d'escombraries, excrements o objectes vells que es deixen al carrer fora d'hora o de lloc.