Barcelona impulsa activitats per incentivar l'ús veïnal d'espais turístics

BARCELONA 30 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha impulsat un nou paquet d'activitats familiars per als barcelonins en espais turístics per preservar i incentivar els usos veïnals, informa aquest dissabte en un comunicat.
Aquesta iniciativa és una ampliació del programa 'Juguem a les places' que s'emmarca dins de l'estratègia municipal per aprofundir en la gestió turística mitjançant els Espais de Gran Afluència (EGA) amb el principal objectiu de preservar els usos veïnals de determinades zones de la ciutat.
Les activitats de joc proposades, dirigides a totes les edats, volen potenciar l'espai públic com a espai educador i afavoridor del desenvolupament integral i saludable de nens i adolescents, en el marc d'un ús familiar i veïnal.
L'Ajuntament ha destinat més de 72.000 euros a aquesta proposta, que ha començat aquest dissabte i durarà fins a febrer en diferents emplaçaments de Ciutat Vella i la zona de la Sagrada Família, per generar nous usos socials i comunitaris en aquestes zones.
També en aquesta línia i durant aquest estiu fins al 31 d'agost, s'ha finançat l'obertura de dos patis escolars, a l'escola Drassanes (Ciutat Vella) i l'escola Coves d'en Cimany (Horta-Guinardó), en una acció que es vol ampliar fins a les vacances de Nadal.