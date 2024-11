Barcelona impulsa un acte de reparació a les víctimes de violència sexual a l'Escola Barcelona

BARCELONA 8 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona i la Sindicatura de Greuges de la ciutat impulsaran un acte de reparació a les víctimes que van patir violència sexual a l'Escola Barcelona entre els anys 1980 i 2000.

En l'acte, que el consistori considera singular i pioner, l'administracions amb responsabilitats educatives "reconeixeran" les situacions d'abús sexual, vexacions i vulneracions de drets comesos per part d'un educador del centre, explica l'Ajuntament en un comunicat aquest dijous.

L'esdeveniment estarà presidit per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i tractarà de reparar el dany causat i obrir un espai on les administracions puguin demanar disculpes i exposin el seu "ferm compromís" en aquesta lluita i en evitar que es tornin a succeir fets com els patits per part de l'alumnat.

Se celebrarà el proper 20 de novembre a les 17.30 hores i, junt amb l'Ajuntament de Barcelona, participaran el Consorci d'Educació de Barcelona, la Conselleria d'Educació de la Generalitat, així com el Futbol Club Barcelona, donada la vinculació de l'educador al club durant els anys que va cometre els delictes.

L'acte es produirà un any i mig després de la creació de la Comissió de reparació per a víctimes de violència sexual en la infància, adolescència i joventut a les escoles barcelonines.