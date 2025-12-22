Barcelona impulsa 55 actuacions de millora als centres educatius durant les festes de Nadal

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 22 des. (EUROPA PRESS) -
El Consorci d'Educació de Barcelona durà a terme 55 actuacions de reforma, ampliació i millora als centres educatius de la ciutat durant l'aturada lectiva de les vacances de Nadal, informa l'Ajuntament aquest dilluns en un comunicat.
La inversió total es fixa en els 10,5 milions d'euros que es materialitzaran a donar continuïtat a les grans obres d'obra nova i en les actuacions de millora com el Pla Clima, el programa de pintura i revestiments, la transició energètica, el Pla ombrejats, la millora dels espais del migdia, la transformació dels patis o la renovació del mobiliari, entre d'altres.
La inversió prevista per al conjunt del 2025 s'enfila a 73,1 milions d'euros, que comparteixen les dues administracions que integren el Consorci d'Educació de Barcelona: l'Ajuntament de Barcelona i el Departament d'Educació.
En total, al llarg del 2025, s'hauran executat 199 actuacions als centres de la ciutat de Barcelona gestionats pel Consorci d'Educació de Barcelona.
Totes les actuacions als centres públics de la ciutat tenen com a objectiu prioritari avançar cap a l'equivalència de la xarxa d'escoles públiques.