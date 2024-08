Barcelona implanta aquest dilluns canvis en la mobilitat de l'entorn de l'Estació de Sants

Són necessaris perquè Adif abordi la primera fase de la remodelació de l'estació



L'Ajuntament de Barcelona implanta canvis en la mobilitat a l'entorn de l'Estació de Sants a partir d'aquest dilluns, en el marc de la primera fase de les obres d'ampliació i remodelació de la infraestructura, impulsada per Adif.

En un comunicat, el consistori ha informat que la nova configuració viària traslladarà "gran part" del trànsit motoritzat del costat muntanya al costat mar de l'estació, després de les tasques de pavimentació durant el diumenge, executades per Bimsa i que culminen uns treballs iniciats al setembre.

Aquestes obres han consistit a adaptar una part del vial de vianants del costat mar de l'estació, des del carrer del Vallespir fins al carrer Tarragona per convertir-lo en un vial de trànsit de doble sentit, amb dos carrils bus.

En el tram del passeig de Sant Antoni entre la plaça Joan Peiró i Comtes de Bell-lloc s'ha demolit la vorera actual i s'ha construït un nou tram de vial, mentre que a la zona de confluència dels carrers Numància, Tarragona, avinguda Roma i Provença es rectificarà l'actual traçat de circulació per redirigir la mobilitat.

TRASLLAT DE LA CIRCULACIÓ Al COSTAT MAR

Per al trasllat de la circulació del costat muntanya de l'estació al costat mar, el trànsit procedent del carrer Numància i les avingudes Tarradellas i Roma en sentit Llobregat quedarà restringit cap al nou vial mar que s'ha habilitat, concentrant tota la mobilitat rodada d'aquest àmbit.

D'altra banda, el trànsit del passeig de Sant Antoni i el carrer Vallespir en sentit Besòs també utilitzarà aquesta nova calçada i la circulació discorrerà en tots dos sentits.

Els vehicles del carrer Numància i l'avinguda Tarradellas que agafin el carrer de Viriat en sentit Llobregat hauran de girar cap al carrer Dolors Batlle i Sunyer.

PARADES DAVANT ESTACIÓ

En aquesta primera fase de les obres de l'estació, "hi haurà un determinat percentatge" de vehicles que podran pujar per l'actual vial de la plaça Països Catalans per parar davant de l'estació i seguir pel vial del costat muntanya en sentit Llobregat.

Es tracta d'una situació provisional dels pròxims mesos, atès que "a mesura que avancin els futurs treballs", detalla el comunicat, està previst eliminar el trànsit rodat del vial situat entre l'estació i la plaça Països Catalans.

Serà llavors quan desapareixerà "per complet" la circulació de vehicle privat del vial del costat muntanya en sentit Llobregat, excepte els autobusos que donin servei a l'estació.

La circulació dels autobusos també quedarà modificada: la línia H10 disposarà d'una parada en tots dos sentits del costat mar, la 115 tindrà una parada en el sentit Besòs del nou vial del costat mar, i les parades de la línia 109 s'ajustaran i s'ha ha habilitat una parada al carrer Tarragona que substitueix a la de la plaça Països Catalans.