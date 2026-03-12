Barcelona il·luminarà de groc edificis històrics pel Grand Départ del Tour de França

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
També homenatjarà entitats ciclistes centenàries
BARCELONA, 12 març (EUROPA PRESS) -
Barcelona il·luminarà de groc alguns dels edificis històrics durant la festa en la qual celebrarà la recta final de l'arribada del Tour de França a la ciutat, que acollirà el Grand Départ al juliol, on també retrà homenatge a les seves entitats ciclistes centenàries.
Durant la festa, que tindrà lloc el 26 de març, es reconeixerà la trajectòria de diversos clubs ciclistes que continuen actius des de la seva fundació, com l'Sport Ciclista Català (1912), l'Agrupació Ciclista Montjuïc (1917), la Unió Esportiva de Sants (1922) i el Club Ciclista de Gràcia (1929), explica en un comunicat.
Així mateix, després d'iniciar el compte enrere dels 100 dies que falten per al Grand Départ, s'il·luminaran de groc, el color característic del Tour, alguns edificis emblemàtics per reforçar la presència de la carrera a l'espai públic i fer visible que la ciutat ja està preparada per acollir l'esdeveniment.
El regidor d'Esports, David Escudé, ha assenyalat que l'inici del compte enrere serà una "festa ciutadana, oberta i participativa que mostri l'orgull i entusiasme" de Barcelona amb una fita com la d'acollir el Grand Départ.
"Barcelona té una gran tradició ciclista i acollir la sortida del Tour és una oportunitat històrica per compartir-la amb tothom", ha afegit Escudé.