Barcelona habilitarà aquest divendres busos llançadora per a la gala de Los 40 Music Awards

BARCELONA 7 nov. (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) habilitarà aquest divendres un dispositiu especial d'autobusos llançadora de pujada i baixada entre el Palau Sant Jordi i plaça Espanya per a la celebració de Los 40 Music Awards, que començarà a partir de les 20 hores.

Els autobusos per arribar al recinte on se celebra la gala funcionaran des de les 18 fins a les 20 hores, i un cop acabat el concert, a partir de les 23 hores s'activarà el servei per desplaçar-se fins a plaça Espanya, segons ha informat TMB en un comunicat.

Per fer aquests viatges seran vàlids tots els títols de transport del sistema de tarifes integrat i els vehicles portaran un indicador de línia 'Pl. Espanya - Palau St. Jordi'.