Barcelona guanya la Capitalitat Europea del Comerç de Proximitat 2026

BARCELONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -
Barcelona s'ha convertit aquest dimecres en la primera capital europea de comerç local per a aquest 2026, un reconeixement que posa en valor el paper del comerç urbà com a motor econòmic i social, ha anunciat l'Ajuntament en un comunicat.
La capital catalana, que competia amb Saragossa i Utrecht (Països Baixos), es consolida com un referent europeu en el suport al petit comerç i en la promoció d'un model comercial arrelat al territori després de l'elecció del jurat dels European Capitals of Small Retail Awards en una cerimònia a Brussel·les (Bèlgica).
La Unió Europea ha triat Barcelona en la categoria de 'Visionary' per a municipis de més de 250.000 habitants, per iniciar la Capitalitat europea del comerç local amb un programa de més de 100 activitats que començaran aquest febrer.
La Capitalitat europea del comerç local compta amb un pressupost de prop de 3 milions d'euros de la UE per desenvolupar i finançar els actes i activitats organitzades aquest 2026 a Barcelona entorn d'aquesta iniciativa per part de les entitats comercials, el Consistori i tot el sector.
A la cerimònia ha assistit una delegació de Barcelona, encapçalada per la tinenta d'alcaldia Raquel Gil, juntament amb la comissionada Nadia Quevedo i els representants de les entitats Fundació Barcelona Comerç, Barcelona Oberta, Consell de Gremis de Catalunya i Comertia.