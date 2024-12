Barcelona Global fixa el sector cultural com a eix de "projecció internacional" de la ciutat

Collboni ha clausurat l'acte i ha subratllat el "bon moment" del sector

BARCELONA, 23 des. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Global ha fixat aquest dilluns el seu compromís amb la cultura com a motor estratègic de "transformació i projecció" internacional de Barcelona en el marc de la trobada anual 'Barcelona on the Global Map', que s'ha celebrat en el Recinte Modernista de Sant Pau i que ha acollit a més de 300 socis.

En la reunió s'han destacat diverses iniciatives relacionades amb el cinema, el teatre, les arts visuals, els museus, la música i la gastronomia, que posen la cultura en el centre del desenvolupament de la ciutat i la consoliden com un referent global, informa l'associació en un comunicat.

Han assistit membres de la International Council --xarxa de barcelonins que viu i treballa fora de la ciutat--, el president de Barcelona Global, Ramon Agenjo i l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, que ha clausurat l'acte.

A més, han participat membres del sector cultural com el director de 'El 47', Marcel Barrena; la presidenta de la Fundació Macba, Ainhoa Grans; la presidenta de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, Isabel Vidal; el director del Festival Cruïlla, Jordi Herreruela, i el fundador de Layers of Reality, Jordi Segelles, que han debatut sobre el paper de la cultura en el futur.

Tots han coincidit a destacar la importància de la cultura com a palanca essencial per enfortir la identitat i dinamitzar l'economia de la ciutat, i han afegit que les diverses disciplines del sector estan fent de Barcelona una ciutat atractiva a nivell global, textualment.

MOTOR D'ATRACCIÓ

Entre les conclusions, han extret que la capital catalana viu un "bon moment" cultural ja que està generant un ecosistema innovador que combina tradició i modernitat, així com espais culturals que impulsen la marca de Barcelona i que serveixen per atreure turisme, inversions i talent, segons els assistents.

D'altra banda, Agenjo ha afirmat que la cultura és una eina poderosa per a reforçar la personalitat de la capital catalana i per projectar-la al món: "És un element clau per a generar inversions i per al seu futur".

Finalment, Collboni ha reconegut que Barcelona es troba en un bon moment, al seu parer, i ha subratllat el paper de les administracions per ajudar i deixar fer per a demostrar el potencial: "Hem acumulat unes ganes i una energia des de molts àmbits que s'estan desplegant".