Barcelona i Generalitat projecten 4 residències en Sant Andreu, Eixample, Sants-Montjuïc i Glòries

BARCELONA, 26 ago. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el conseller de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Raúl Moreno, han presentat aquest dimecres un acord entre ambdues institucions per impulsar la creació de 4 noves residències per a gent gran en diferents punts de la ciutat.
Segons han explicat en roda de premsa, els centres estaran situats en les Casernes de Sant Andreu, en l'Esquerra de l'Eixample, en la Marina del Prat Vermell (Sants-Montjuïc) i a l'entorn de les Glòries (Sant Martí) i es preveu que entrin en funcionament a finals del proper mandat municipal, que acaba en 2031.
Collboni ha celebrat que l'executiu de Salvador Illa posi fi als 15 anys d'inversió "deserta" per part de la Generalitat en matèria de residències, i en el cas de Barcelona, donant als barcelonins els recursos necessaris perquè tinguin un envelliment digne a la seva ciutat.
També ha destacat el "canvi de paradigma" en l'execució de les residències, pel qual el Govern transferirà els fons a l'Ajuntament, que serà l'encarregat de construir-les a través de Bimsa, i una vegada finalitzades li lliurarà les claus a l'Executiu català perquè gestioni els equipaments.
Segons l'alcalde i el conseller, aquest nou procediment, possible gràcies a una modificació de la Carta Municipal en la Llei d'Acompanyament dels Pressupostos de la Generalitat, permetrà "agilitar i retallar terminis" en l'execució de les residències.
FINS A 13 MILIONS PER CENTRE
En preguntar-se-li pel cost de cada equipament, Moreno ha assenyalat que a l'espera del projecte tècnic que concretarà el pressupost exacte dels nous centres, l'objectiu és construir residències d'unes 90 places residencials i 30 de centres de dia, aproximadament, que solen anar dels 12 als 13 milions d'euros.
Sobre el seu disseny, ha precisat que l'objectiu del Departament és construir espais que no només alberguin a persones majors, sinó també a persones amb discapacitat, per exemple, generant així "equipaments compartits per diferents necessitats".
D'aquesta manera, les noves residències estaran concebudes com a espais "oberts al conjunt del barri i de la comunitat, que no siguin espais tancats i que, per tant, permetin el flux sense que això vagi en detriment de la cura dels ciutadans", ha assenyalat Moreno.
Respecte a les llistes d'espera, ha assenyalat que en aquests moments hi ha uns 15.000 usuaris esperant una plaça de residència a Catalunya, sent l'àrea metropolitana de Barcelona la zona amb més pressió, i ha assegurat que en el que va de mandat el Govern ha ampliat el nombre de places en 3.232, 592 d'elles a la capital catalana.
En aquest sentit, ha dit que des del Govern tenen el compromís de "recuperar part del temps perdut", per la qual cosa, segons Moreno, és necessari trepitjar l'accelerador i redefinir polítiques per atendre com cal el procés d'envelliment de la societat.