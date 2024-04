Barcelona i la Generalitat estudien celebrar un "gran esdeveniment" de F1 en el centre de la ciutat

BARCELONA, 5 abr. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya treballen, juntament amb el Circuit de Barcelona-Catalunya, per poder celebrar un "gran esdeveniment" vinculat al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 al centre de la ciutat, han informat aquest divendres fonts municipals.

Per la seva banda, fonts de la Conselleria de Territori han traslladat a Europa Press que el Govern estudia que hi hagi "més implicació de la ciutat" en el Gran Premi --que se celebrarà a Montmeló del 21 al 23 de juny--, tot i que no concreten que es tracti d'un esdeveniment.

Eixample Respira ha demanat aquest divendres a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que impedeixi una "exhibició de Fórmula 1" i que treballi per aconseguir una ciutat segura i saludable per als ciutadans.