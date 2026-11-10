Barcelona fixa el 100% de Bombers i Urbana en la vaga i demana no llançar les escombraries

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 10 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat el decret de serveis mínims per a la vaga general d'aquest dimecres, que fixa dotacions al 100% en els efectius d'intervenció dels Bombers de Barcelona i de la Guàrdia Urbana i demana a la ciutadania que no llanci les escombraries durant 24 hores, ha informat el consistori aquest dimarts en un comunicat.
El decret, que pretén "compatibilitzar" el dret de vaga amb la garantia dels serveis essencials, dona continuïtat a l'ordre de la Generalitat que regeix en àmbits com l'educació i els serveis socials, i també garanteix l'accés a les dependències i registres administratius per a actuacions subjectes a terminis.
TRANSPORT I NETEJA
En matèria de mobilitat, el transport públic oferirà un 25% del servei en hores punta (de 6.30 a 9.30 i de 16.30 a 21 hores) al Metro i als autobusos, mentre que el servei municipal de grua comptarà amb un terç de la dotació habitual de cara a incidències i retirades urgents.
Els serveis de neteja i manteniment de l'espai públic es dimensionaran exclusivament per cobrir emergències o qüestions de seguretat viària.
Per això, el consistori ha recomanat als ciutadans no dipositar la brossa entre les 22 hores d'aquest dimarts i les 22 hores de dimecres.
SERVEIS SOCIALS I EDUCACIÓ
En l'àmbit social, els menjadors socials operaran amb el servei propi d'un cap de setmana, el Servei d'Ajuda a Domicili atendrà les prestacions urgents i inajornables, i les residències de gent gran, centres de dia i teleassistència funcionaran amb el personal necessari per a emergències.
Als centres educatius s'ha fixat la presència d'un membre de l'equip directiu i mínims docents: un professor per cada 6 aules a infantil i primària, el 50% de la plantilla d'educació especial i el 33% de les escoles bressol municipals, menjadors i activitats complementàries.