Barcelona finalitza la retirada de paviment de cautxú a 39 escoles bressol municipals

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 4 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha completat la renovació dels paviments exteriors a 39 escoles bressol municipals per a la tornada de les vacances de Nadal, informa en un comunicat aquest diumenge.
El projecte, impulsat per l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB), ha suposat una inversió d'1,3 milions d'euros.
Segons el govern municipal, en els últims mesos, s'havia detectat "una certa preocupació" per part de la comunitat educativa relacionada amb l'envelliment natural dels paviments de cautxú instal·lats fa anys a causa de les altes temperatures de l'estiu i el desgast del material.
El regidor d'Educació, Lluís Rabell, ha destacat que encara que no s'havia registrat cap incident, "el desgast per envelliment d'aquest material hauria pogut generar residus que els més petits podrien manipular".
"Hem seguit, doncs, la recomanació preventiva de l'Agència de Salut Pública, responent alhora a les inquietuds i preguntes d'algunes famílies", ha conclòs.