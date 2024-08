Barcelona finalitza el projecte executiu d'urbanització de la segona fase d'unió del tramvia

Laia Bonet adverteix que sense els Pressupostos 2025 aprovats la connexió "no serà possible"



BARCELONA, 1 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha finalitzat el projecte executiu de reurbanització de la segona fase de la unió del tramvia per la Diagonal, entre el passeig de Sant Joan i l'avinguda de Sarrià, després que el 15 de juliol comencessin les proves d'integració del tramvia en el primer tram.

El projecte l'han presentat aquest dijous en roda de premsa la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Laia Bonet, i el director general de BIMSA, Ricard Font, que han detallat que la intervenció comprèn un tram de 2,8 quilòmetres i 114.688 metres quadrats, i preveu una ampliació de l'espai de vianants de fins a 16.000 metres quadrats i de les àrees verdes, de 18.900.

Bonet ha reivindicat que la unió del tramvia per la Diagonal és un projecte "ambiciós", que, a part de la reurbanització i de la implementació de les infraestructures del tramvia, inclou la incorporació d'un col·lector des del carrer Girona fins a la plaça de Francesc Macià.

Ha explicat que el col·lector (el projecte del qual està previst per a setembre) és una infraestructura prèvia al tramvia i "clau per poder empassar totes les aigües que venen de la zona nord de la ciutat", que permetrà passar d'una capacitat hidràulica de 85 metres cúbics per segon a 140.

Així, l'Ajuntament preveu invertir 55 milions d'euros per a les obres d'urbanització i 59,2 milions per al col·lector, als quals cal sumar la infraestructura tramviària (a càrrec del Govern de la Generalitat, a través de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM)), que Bonet ha estimat que serà de "prop de" 100 milions d'euros.

SENSE PRESSUPOSTOS "NO SERÀ POSSIBLE"

Es preveu que el conjunt de les obres de la unió del tramvia tingui una durada d'al voltant de 40 mesos, ha assenyalat Bonet, que ha detallat que la voluntat municipal és que el projecte es pugui aprovar abans que acabi el 2024, "però sense pressupostos pel 2025 no serà possible", per la qual cosa ha dit que és important que els següents mesos serveixin per construir consensos.

Ha demanat als grups municipals "que tant han reclamat la connexió del tramvia" i, en concret, a BComú --que ha inclòs el projecte en l'acord amb el PSC per investir al candidat socialista Salvador Illa com a president de la Generalitat-- que siguin coherents, textualment.

Bonet ha explicat que, en el cas que hi hagi pressupostos i consens per aprovar inicialment el projecte, les obres de reurbanització podrien començar a l'estiu del 2025, encara que hauran de trobar els consensos tant a l'Ajuntament com a la Generalitat, ha afirmat.

TRES TRAMS D'URBANITZACIÓ

El projecte de reurbanització d'aquest tram de la Diagonal es divideix, al seu torn, en tres parts i Font ha explicat que es preveu executar juntament amb la instal·lació del nou col·lector.

Entre passeig de Sant Joan i passeig de Gràcia el model d'urbanització donarà continuïtat al del primer tram de la Diagonal, entre la plaça de les Glòries i el passeig de Sant Joan, amb els carrils del tramvia i un carril bici bidireccional en el centre de l'avinguda, una ampliació de les voreres laterals fins a 7,5 metres, la reducció del tràfic motoritzat a dos carrils per sentit i una nova parada de tramvia entre passeig de Gràcia i el carrer Pau Claris.

Entre el passeig de Gràcia i la plaça de Francesc Macià es respectarà la reurbanització de 2015 i només s'actuarà a la zona central, els laterals de la qual passaran a tenir dos carrils de circulació cadascun, i es reubicarà un nou carril bici bidireccional a un dels costats de la plataforma del tramvia, que pararà a Balmes i Casanova.

Finalment, entre la plaça de Francesc Macià i l'avinguda de Sarrià, es preveu reformar la part perimetral de la plaça per incorporar arbrat i renovar les voreres, modificar el carril bici bidireccional perquè de la volta a la plaça i traçar el pas dels tramvies pel costat mar d'aquesta.

A més, s'ampliarà i reformarà la parada de Francesc Macià per convertir-la en un bescanviador d'autobusos, i es reorganitzaran els carrils de la part central de l'avinguda des de la calle Fra Luis de Granada fins a la plaça.